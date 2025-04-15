В Курске после атаки беспилотников погибла женщина, девять человек пострадали

Также в нескольких домах начались пожары Мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки беспилотников украинской армии на Курск, в нескольких домах начались пожары, сообщило региональное правительство в своем телеграм-канале.
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