5 объяснённых психологами причин, почему очень милые люди могут нас раздражать

Вы когда-нибудь чувствовали раздражение в адрес человека, который всё время улыбается и невообразимо позитивен как будто бы 24/7? Рилсы ростовского магната Василенко вызывают у вас ярость и желание вызвать ему бригаду медиков? Если да, то этот материал для вас.