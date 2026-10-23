Horror aficionados can catch "Clayface," DC's first R-rated horror movie, in time for Halloween or wait for 6 of these upcoming titles.
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