БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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БПЛА с «Мухой»: ударная беспилотная система украинской разработки

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