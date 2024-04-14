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Кто станет главой МИД Латвии?

Кто станет главой МИД Латвии?

Правительство Латвии буквально сбилось с ног в поисках нового главы МИД. Предыдущий министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш ушел в отставку 10 апреля - кто на новенького? Кого только не пророчили на пост главы МИД ЛР - и министра юстиции Латвии, и экс-главу МИД Латвии.

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