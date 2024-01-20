Der Spiegel: В ближайшие годы Германию ожидает рост ВВП менее 1% и инфляция 6%

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии дает аналитические прогнозы, в соответствии с которыми в течение ближайших лет темпы роста ВВП государства окажутся равны менее 1% на фоне инфляции, уровень которой будет составлять 5,9%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии