Бесчастных объяснил разгромное поражение «Родины» от «Нефтехимика»: «Мы не заслужили такого результата»

Главный тренер «Родины» Владимир Бесчастных прокомментировал поражение в матче 21-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком» (0:3).
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