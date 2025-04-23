Штурвал безопасности: транспортная полиция и капитаны готовят речные трассы к сезону – 2025

В преддверии открытия сезона навигации, пока волны Москвы-реки стынут под апрельским ветром, на территории Хлебниковского машиностроительного-судоремонтного завода кипели нестандартные «ремонтные работы».
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