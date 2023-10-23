Как сделать фонарик своими руками

Grandad

Откуда появятся лампочки, если я всё приготовил по списку, чтобы начать ваять? Что за ртутный датчик наклона, где взят и сколько стоит? Бежать по магазинам за ним и оставить гостей одних? Чем фонарик хуже этого уродства? Да и свечу можно в бутылку пристроить.