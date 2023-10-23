Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как сделать фонарик своими руками

Как сделать фонарик своими руками

В условиях, когда свет может пропасть в любой момент, следует быть готовыми ко всему. Именно поэтому запас батареек, светодиодных лампочек, пауэрбанков и фонариков в наше время считается необходимостью.

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Комментарии
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B
BaTaNya
Древнее &quot;изобретения&quot; есть?
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2 н.
Grandad
Откуда появятся лампочки, если я всё приготовил по списку, чтобы начать ваять? Что за ртутный датчик наклона, где взят и сколько стоит? Бежать по магазинам за ним и оставить гостей одних? Чем фонарик хуже этого уродства? Да и свечу можно в бутылку пристроить.
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2 н.
ГМ
Георгий Михалев
Какой ужас!!!
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2 н.

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