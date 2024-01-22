Врач Шугушев назвал способы профилактики болезней сердца

Доктор медицинских наук главный кардиолог центральной дирекции здравоохранения РЖД, руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев рассказал, какой образ жизни нужно вести, чтобы снизить вероятность инфарктов, инсультов и других сосудистых патологий.
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