Страна и люди
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Страна и люди

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Инопланетяне хотят украсть американское ядерное оружие

Инопланетяне хотят украсть американское ядерное оружие

Свежая статья в Daily Mail просто великолепна. В ней утверждается, что злобные и циничные инопланетяне крайне сильно заинтересованы в ядерном оружии землян и постоянно торчат над американскими ракетными шахтами и авиабазами.

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