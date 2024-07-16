🚁 Вот так вертолёты тушат пожар в Коктебеле. Показываем работу спасателей с высоты птичьего полёта Напомним, пожар локализовали на площади 40 гектаров.
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🚁 Вот так вертолёты тушат пожар в Коктебеле. Показываем работу спасателей с высоты птичьего полёта Напомним, пожар локализовали на площади 40 гектаров.