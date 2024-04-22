Только один нижегородец заболел эпидемическим паротитом за 10 лет

Только один житель Нижегородской области заболел эпидемическим паротитом за последние 10 лет, сообщает замруководителя Управления Роспотребнадзора Нижегородской области Наталья Садыкова на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).