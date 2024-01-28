Светлана Слепцова: «Почти не тренируюсь, нет никакого желания кататься. Выступить в «Гонке звезд» было кайфово»

Сегодня экс-биатлонистка приняла участие в «Матч ТВ Гонке звезд», которая прошла в Москве. – Формат такого шоу очень прикольный, потому что у тебя появляется лишний повод со всеми коллегами и друзьями встретиться и пробежаться.