В Томске в четверг ожидается облачная погода

2 мая в Томске и области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Умеренные, местами сильные дожди ожидаются в районах области и небольшой дождь в Томске, сообщается на сайте томского гидрометцентра.
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