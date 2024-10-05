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Преемник Насруллы Хашем Сафи ад-Дин погиб после удара ВВС Израиля

Преемник Насруллы Хашем Сафи ад-Дин погиб после удара ВВС Израиля

Хашем Сафи ад-Дин, назначенный преемником Хасана Насруллы на посту лидера движения «Хезболла», был убит в результате удара израильских вооруженных сил (ЦАХАЛ), сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

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