Похудеть без диет: «метод ложки и паузы» избавит от привычки есть слишком быстро

Утренний бутерброд (в лучшем случае с чаем или кофе, в худшем — всухомятку) на бегу, обед за компьютером и ужин перед экраном телевизора — современный человек привык есть быстро, не обращая особого внимания на сам процесс приема пищи.
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