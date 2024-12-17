Мишустин высказался об экономической выгоде партнёров России по СНГ

Председатель правительства России Михаил Мишустин выразил мнение, что странам — членам Содружества Независимых Государств (СНГ), объединяя усилия, легче противостоять внешним вызовам и укреплять своё экономическое положение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии