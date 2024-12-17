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Мишустин высказался об экономической выгоде партнёров России по СНГ

Мишустин высказался об экономической выгоде партнёров России по СНГ

Председатель правительства России Михаил Мишустин выразил мнение, что странам — членам Содружества Независимых Государств (СНГ), объединяя усилия, легче противостоять внешним вызовам и укреплять своё экономическое положение.

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