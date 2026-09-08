Футболист РПЛ кинул «Рубин» ради перехода ЦСКА, лидер «Зенита» отказался продлевать контракт. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииГлушенков отказался от нового контракта с «Зенитом»fc-zenit.ruИзвестный футбольный менеджер Тимур Гурцкая сообщил, что атакующий футболист «Зенита» Максим Глушенков отказался от продления контракта с петербургским клубом на тех условиях, по поводу которых уже была достигнута договоренность.