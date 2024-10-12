США ввели санкции против всех работников нефтяного и нефтехимического секторов Ирана

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана, указывается в документе американского Минфина, подписанном главой ведомства Джанет Йеллен.
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