Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • ШКИПЕР
    Как уже задрали эти горлопаны пшек предлагает выжечь Питер , этот пиндос Крым ,Американский гене...
  • Aнатолий Райков
    Байда,пока ты у руля,всё это начни с США,а потом со своей дерьмократией лезь.Поспешай дедуля,на горизонте Камала Хари...Байден заявил о г...
  • Александр Жучков
    .... непригодной....Американский гене...

Байден заявил о готовности к переговорам с Россией по сокращению ЯО

Байден заявил о готовности к переговорам с Россией по сокращению ЯО

США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по поводу сокращения ядерного оружия, заявил американский президент Джо Байден.

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Комментарии
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Ринат Ахметуллин
Тупая предвыборная болтовня в пользу бедных, забудут после выборов обо всем.
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5 час.
Лидия
А Англию и Францию забыли, опять враньё и обман. Ещё есть с атомной бомбой Индия, Пакистан, Израиль.
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5 час.
Aнатолий Райков
Байда,пока ты у руля,всё это начни с США,а потом со своей дерьмократией лезь.Поспешай дедуля,на горизонте Камала Харисс и Дональд Трамп,все боятся что ты не успеешь,с Америки надо начинать,а уж потом можно и поговорить на эту тему.
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48 мин.

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