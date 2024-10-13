Байден заявил о готовности к переговорам с Россией по сокращению ЯО

А Англию и Францию забыли, опять враньё и обман. Ещё есть с атомной бомбой Индия, Пакистан, Израиль.

Aнатолий Райков

Байда,пока ты у руля,всё это начни с США,а потом со своей дерьмократией лезь.Поспешай дедуля,на горизонте Камала Харисс и Дональд Трамп,все боятся что ты не успеешь,с Америки надо начинать,а уж потом можно и поговорить на эту тему.