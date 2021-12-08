Южный Федеральный

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Путин в жесткой форме высказался о санкциях США против МФТИ

Путин в жесткой форме высказался о санкциях США против МФТИ

Президент России Владимир Путин поделился своим мнением по поводу санкций США в отношении МФТИ. Вашингтоном были введены ограничения под предлогом безопасности, но, по мнению российского лидера, это - очередная попытка сдержать Российскую Федерацию.

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