В хуторе Красная заря горела хозпостройка 🔥🔥🔥 13 марта в 09:38 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Новоаннинском районе.
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В хуторе Красная заря горела хозпостройка 🔥🔥🔥 13 марта в 09:38 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Новоаннинском районе.