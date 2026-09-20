Более 104 тысяч россиян проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму

К 12:00 мск 20 сентября 2026 года за рубежом на выборах депутатов Государственной думы приняли участие более 104 тысяч российских граждан.
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