«Юта» провела командное собрание после поражения от «Голден Стэйт»

«Юта» в понедельник провела командное собрание с участием игроков после поражения от «Голден Стэйт» (107:111), когда упустила «+16» в четвертой четверти.

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