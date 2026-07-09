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Григорий Лепс появился на публике после слухов о пластике — зажег на «Звездах Хайпа»

Григорий Лепс появился на публике после слухов о пластике — зажег на «Звездах Хайпа»

Артист выступил на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Григорий Лепс Пресс-служба «Русской Медиагруппы»8 июля культовый музыкальный фестиваль «Белые ночи» вписал новую яркую главу в свою богатейшую историю.

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