Истребители Су-35С не дают самолетам Вооруженных сил Украины взлететь на Авдеевском направлении

Экипажи выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве.Истребители СУ-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России патрулируют воздушное пространство в зоне спецоперации и не дают самолетам Вооруженных сил Украины (ВСУ) взлететь с аэродромов в авдеевском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии