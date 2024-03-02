Истребители Су-35С не дают самолетам Вооруженных сил Украины взлететь на Авдеевском направлении

Экипажи выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве.Истребители СУ-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России патрулируют воздушное пространство в зоне спецоперации и не дают самолетам Вооруженных сил Украины (ВСУ) взлететь с аэродромов в авдеевском направлении.