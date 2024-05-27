«Дед совсем плох, пора его убрать». Захарова испытала лютый стыд от слов Байдена про величие армии США

Сергей Петров/NEWS.ruСегодня 9,1K прочитали Автор: Валентин Меликов Мария Захарова высмеяла престарелого президента США, который заявил о величии американского армии и «незаменимости» Америки для современного мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии