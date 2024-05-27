«Дед совсем плох, пора его убрать». Захарова испытала лютый стыд от слов Байдена про величие армии США

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Сергей Петров/NEWS.ruСегодня 9,1K прочитали Автор: Валентин Меликов Мария Захарова высмеяла престарелого президента США, который заявил о величии американского армии и «незаменимости» Америки для современного мира.

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