«Эксперт РА»: около 15 российских банков в 2024 году могут покинуть рынок

Около 15 кредитных организаций могут покинуть российский банковский сектор в этом году. Как отмечается в обзоре агентства «Эксперт РА», это может произойти из-за плановой реорганизации, добровольной сдачи либо отзыва лицензий, который может коснуться по большей части банков за пределами 100 крупнейших.