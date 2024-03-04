«Эксперт РА»: около 15 российских банков в 2024 году могут покинуть рынок

Около 15 кредитных организаций могут покинуть российский банковский сектор в этом году. Как отмечается в обзоре агентства «Эксперт РА», это может произойти из-за плановой реорганизации, добровольной сдачи либо отзыва лицензий, который может коснуться по большей части банков за пределами 100 крупнейших.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии