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Мой Дом 21

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Мой опыт выращивания замиокулькаса: секреты здорового долларового дерева

Мой опыт выращивания замиокулькаса: секреты здорового долларового дерева

Когда я впервые увидела замиокулькас, то долго не могла понять, настоящее ли это растение. Его глянцевые, словно отполированные воском, листья насыщенного изумрудного оттенка на мощных вертикальных черешках выглядели слишком идеально.

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