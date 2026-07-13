Мой опыт выращивания замиокулькаса: секреты здорового долларового дерева

Когда я впервые увидела замиокулькас, то долго не могла понять, настоящее ли это растение. Его глянцевые, словно отполированные воском, листья насыщенного изумрудного оттенка на мощных вертикальных черешках выглядели слишком идеально.
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