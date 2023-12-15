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Путин: выросло число сдающихся в плен украинских военных

Путин: выросло число сдающихся в плен украинских военных

РИАМО - 15 дек. Глава российского государства Владимир Путин на встрече с лидерами политических фракций и руководством Госдумы заявил, что в зоне специальной военной операции резко возросло число сдающихся в плен военных ВСУ.

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