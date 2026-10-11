Будни бухгалтера: от медитации над актом сверки до философии спокойствия

Есть особый вид внутренней гармонии, который открывается человеку, когда он смотрит в бесконечные графы акта сверки и мысленно повторяет одну и ту же мантру.
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