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Вот история

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Будни бухгалтера: от медитации над актом сверки до философии спокойствия

Будни бухгалтера: от медитации над актом сверки до философии спокойствия

Есть особый вид внутренней гармонии, который открывается человеку, когда он смотрит в бесконечные графы акта сверки и мысленно повторяет одну и ту же мантру.

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