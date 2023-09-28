Правительству нужны допобъемы поставок топлива в сентябре-ноябре

Поставкам топлива сельхозпроизводителям уделяется особое внимание, организована работа в штабном режиме — совместно с Минэнерго, Минсельхозом и РЖД, — сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
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