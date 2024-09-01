Гендиректор «Пари НН» об Иличе: «Вопрос его отставки не в повестке. Анализируем процессы, но это никак не связано с главным тренером»

В матче 7-го тура Мир РПЛ нижегородцы дома уступили «Зениту» (0:3). До этого клуб проиграл «Краснодару» в Фонбет Кубке России (0:1) и в РПЛ (1:2), а также уступил «Крыльям» (1:3) в чемпионате.