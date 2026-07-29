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Татар-информ

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Минниханов: после саммита БРИКС интерес к Татарстану вырос

Минниханов: после саммита БРИКС интерес к Татарстану вырос

Раис Татарстана Рустам Минниханов в эксклюзивном интервью TV BRICS заявил, что проведение саммита БРИКС в Казани в 2024 году существенно повысило престиж и привлекательность республики для иностранных инвесторов.

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