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Мировые продажи смартфонов рухнули до минимума за 14 лет

Мировые продажи смартфонов рухнули до минимума за 14 лет

Дефицит памяти разогнал цены на компоненты, а Samsung и Apple почти сравнялись по доле рынка Мировые продажи смартфонов в III квартале 2026 года сократились на 20% в годовом выражении, достигнув минимального уровня для этого периода с 2012 года.

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