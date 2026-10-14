Мировые продажи смартфонов рухнули до минимума за 14 лет

Дефицит памяти разогнал цены на компоненты, а Samsung и Apple почти сравнялись по доле рынка Мировые продажи смартфонов в III квартале 2026 года сократились на 20% в годовом выражении, достигнув минимального уровня для этого периода с 2012 года.
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