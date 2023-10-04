«Она была в пьяном угаре и была не в себе», – биологическая мать Дианы Анкудиновой отправила дочери письмо с угрозами

Несмотря на трудное детство, Диана Анкудинова смогла преодолеть все трудности и стать известной. Родившись в неблагополучной семье, она попала в детский дом.
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