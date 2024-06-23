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«Каролина», «Детройт», «Торонто» и «Оттава» претендуют на вратарей «Вегаса» Хилла и Томпсона. У обоих контракты до 2025 года (The Fourth Period)

Сообщается, что несколько клубов НХЛ интересуются Эдином Хиллом и Логаном Томпсоном. По информации The Fourth Period, в число возможных претендентов на игроков «Вегаса» входят «Торонто», «Каролина», «Баффало», «Детройт» и «Оттава».

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