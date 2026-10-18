Сегодня в матче 11-го тура РПЛ с «Ахматом» на «Газпром-Арене» атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков забил гол на 62-й минуте, выведя хозяев вперед в счёте – 2:1, итоговые 3:2.
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