Ведущий Первого канала Кузичев рассказал, что «с интересом» воспринял слова эксперта о чипированных террористах

В субботнем эфире программы «Время покажет» генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский, возглавлявший российское бюро Интерпола в конце 90-х годов, обвинил в организации теракта западные спецслужбы, поскольку «только у них есть такие средства воздействия на людей».