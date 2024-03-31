Ведущий Первого канала Кузичев рассказал, что «с интересом» воспринял слова эксперта о чипированных террористах

В субботнем эфире программы «Время покажет» генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский, возглавлявший российское бюро Интерпола в конце 90-х годов, обвинил в организации теракта западные спецслужбы, поскольку «только у них есть такие средства воздействия на людей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии