Ishq Shayari 2 Line in Hindi इश्क मोहब्बत की दर्द Sad शायरी Two liner

इश्क मोहब्बत की शायरी 2 Line प्यार Mohabbat में मिलने वाले दर्द से Sad हो रहे मन के अपनी भावनाओं को व्यक्त उनकी भावनाओं को ख़ुशियों की तरफ मोड़ने प्रेरित करने वाले Ishq Shayari आपके लिए हिंदी Hindi में प्रस्तुत है, Ishq Shayari 2 Line in Hindi हो गयी है अब आदत उस दर्द को झेलने की जो इश्क़ के नाम पर अक्सर लोग दिया करते है, जज्बातों को जगा कर यु ही तोड़ दिया करते है, ho gyi hai ab adat us dard ko jhelne ki jo ishq ke naam pr aksar log diya karte hai, jajbato ko jaga kar yu hi tod diya karte hai, सोच हमारा साफ सा लगता है पर तुमने आकर उसको मटमैला कर दिया,! जीवन में अपने सिद्धान्तों पर चलता है! अब तुमने आकर उससे भी समझौता कर लिया soch humara saf sa lagta hai pr tumne aakr usko mtmaila kar diya,! jivan me apne siddhanto pr chalta hai,! ab tumne akr usse bhi smjhauta kr liya प्यार से देखा करो मगर प्यार की बाते कर ने से डरा न करो जो दिल में है आँखों से तो दिख जाता है, पर कभी इजहार भी तो किया करो, pyaar se dekha karo magar pyaar kee baate kar ne se dara na karo jo dil mein hai aankhon se to dikh jaata hai, par kabhee ijahaar bhee to kiya karo, मैंने राह चलते हुए लोगो का दिल टटोला है, जो मिला तेरे दिल में अब तक वो किसी के दिल ने ना बोला है.