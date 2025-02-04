❄️5 сантиметров снега выпало за ночь в районе Ангарского перевала. Дороги от снега расчистили, гололеда нет ✅ «Крым 24» вместе с дорожниками вышел на расчистку дорог.
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❄️5 сантиметров снега выпало за ночь в районе Ангарского перевала. Дороги от снега расчистили, гололеда нет ✅ «Крым 24» вместе с дорожниками вышел на расчистку дорог.