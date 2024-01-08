Белорусы – не враги: Поляки выступили против обострения отношений с Минском

Представители Польши выступают против враждебных действий своих властей в отношении Белоруссии.Правительству Польши следует прекратить вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и наладить диалог с Минском.
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