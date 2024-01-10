Беда за ваши деньги: Пронько внятно объяснил, в чём причина коллапса в ЖКХ

Беспрецедентная позорная ситуация в коммунальной сфере России. Масштабные аварии на прогнивших электро- и теплосетях стали головной болью для десятков тысяч российских семей, которые в новогодние праздники лишились самого элементарного – света и тепла в своих квартирах.
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