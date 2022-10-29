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Постановку третьего «Венома» доверят сценаристке первых частей кинокомикса

Постановку третьего «Венома» доверят сценаристке первых частей кинокомикса

Студия Sony Pictures обнародовала имя режиссера третьей части «Венома». Согласно Deadline, режиссерское кресло займет сценаристка первых картин адаптации комикса Келли Марсел, работавшая также над эротической мелодрамой «50 оттенков серого».

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