Армия Израиля продлила срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов

У жителей сектора Газа есть еще шесть часов, чтобы эвакуироваться на юг палестинского анклава, сообщил в субботу, 14 октября, представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по связям с арабскими СМИ Авихай Адраи в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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