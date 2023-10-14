Армия Израиля продлила срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов

У жителей сектора Газа есть еще шесть часов, чтобы эвакуироваться на юг палестинского анклава, сообщил в субботу, 14 октября, представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по связям с арабскими СМИ Авихай Адраи в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.