Трейдеры уже выгодно используют новые санкции в отношении российского металла

Великобритания, инициатор ограничений, фактически смягчила прежние правила, чтобы позволить британским покупателям получать российский металл, который уже находился в системе LME на момент объявления санкций.
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