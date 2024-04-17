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Трейдеры уже выгодно используют новые санкции в отношении российского металла

Трейдеры уже выгодно используют новые санкции в отношении российского металла

Великобритания, инициатор ограничений, фактически смягчила прежние правила, чтобы позволить британским покупателям получать российский металл, который уже находился в системе LME на момент объявления санкций.

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