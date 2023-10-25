Экономический кризис: западные эксперты о рисках украинского конфликта

Глобальная экономика серьезно пострадала из-за украинского конфликта, при этом санкции, введенные против России, оказали весьма ограниченное влияние на ее финансовую систему, отмечают западные экономисты.
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