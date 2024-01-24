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Обострение в Красном море назвали угрозой для России

Обострение в Красном море назвали угрозой для России

Регулярные нападения йеменских хуситов на суда, проходящие через Суэцкий канал и Красное море, могут обострить противоречия между Россией и Саудовской Аравией и поссорить их, что угрожает повторением ситуации весны 2020 года.

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