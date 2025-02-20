Началось! "Ростов-папа напрягся": Бастрыкин взялся за диаспоры в самом криминальном городе

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Комментарии
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Лариса Кирюхина
Бастрыкин и Краснодар не забудь.
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4 час.
АЕ
Анна Егорова
Если ЭТО правда, то 👏👏👏👏👏 Пожелаем Бастрыкину и его команде победы над этим серпентарием! Кстати и Краснодар рядом, и Сочи! 🙂 Лишь бы высшие покровители не вмешивались!!! Ну а впрочем, если попробуют вмешаться - им тоже капут! Народ совсем &quot; на грани&quot; , ненавидит этих деятелей всеми фибрами души! 😁
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3 час.
Семен Демин
Когда же в РФ наведут порядок?
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2 час.
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