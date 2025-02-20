Началось! "Ростов-папа напрягся": Бастрыкин взялся за диаспоры в самом криминальном городе

АЕ

Анна Егорова

Если ЭТО правда, то 👏👏👏👏👏 Пожелаем Бастрыкину и его команде победы над этим серпентарием! Кстати и Краснодар рядом, и Сочи! 🙂 Лишь бы высшие покровители не вмешивались!!! Ну а впрочем, если попробуют вмешаться - им тоже капут! Народ совсем " на грани" , ненавидит этих деятелей всеми фибрами души! 😁